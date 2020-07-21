Омск, , 14:41 — REGNUM Массового празднования Дня ВМФ в Омске проводить не будут. Как сообщили ИА REGNUM 21 июля в мэрии города, региональная общественная организация «Омское морское собрание» последовала рекомендациям областного минздрава.

Торжественное построение ветеранов Военно-морского флота в честь Дня ВМФ проходило в Омске регулярно на протяжении 21 года. В этом году торжества были намечены на 26 июля. Однако после консультаций с минздравом организация приняла решение не проводить массового мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

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