Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Выход тактической игры Dual Gear в «раннем доступе» Steam состоится 29 июля 2020 года. Об этом сообщалось 20 июля в ролике на официальном YouTube-канале проекта.

В Dual Gear игрокам предстоит управлять отрядом пилотируемых боевых роботов и выполнять различные задания. При прохождении геймерам придётся уделять особое внимание тактике.

Разработчики отмечают, что в 2021 году Dual Gear выйдет и на других игровых платформах. Среди них: PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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