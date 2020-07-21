Ставрополь, , 14:41 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против пятерых членов преступной банды, которые похитили деньги почти у 30 жителей Ставрополья под видом продажи им дизельного топлива. Вскоре злоумышленники предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе главного управления МВД России по краю.

По данным следствия, один из участников банды покупал сотовые телефоны и сим-карты, оформленные на третьих лиц, а также подыскивал сдаваемые в аренду квартиры. Двое других членов группы звонили оттуда жителям Ставрополья и представлялись сотрудниками организаций, реализующих нефтяную продукцию. Они предлагали купить дизельное топливо по заниженной цене и убеждали в счет оплаты перевести деньги на указанные ими банковские счета.

Четвертый обвиняемый вместе с неустановленными лицами обналичивал перечисленные деньги и распределял их между участниками группы. А организатором преступлений был житель Краснодарского края, который и создал эту преступную группу. Он занимался руководством и координацией действий подельников.

Обвиняемым удалось обмануть 28 жителей Ставропольского края, которые перевели им в сумме около 2 млн рублей. Злоумышленников задержали в Краснодаре и заключили под стражу. Уголовное дело рассмотрит Промышленный районный суд Ставрополя.

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