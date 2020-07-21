Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Грузия расширяет масштабы тестирования населения на коронавирус и по количеству тестов на 1 миллион населения приближается к среднему мировому показателю. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии 21 июля сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, всего за весь период распространения в стране коронавируса сделано 182 тысячи ПЦР-тестов, что в перерасчете на 1 миллион населения составляет 59 тысяч тестов. Кроме того, сделано 116 тысяч так называемых экспресс-тестов.

С начала июля ежедневно делалось 3300 ПЦР-тестов на коронавирус, а в течение последней недели этот показатель увеличился до 3500 тестов в день.

По словам Гамкрелидзе, эпидемиологи планируют дальнейшее расширение масштабов тестирования для лучшего контроля эпидситуации в стране.