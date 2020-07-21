Томск, , 14:28 — REGNUM Специалисты Томского врачебно-физкультурного диспансера разработали специальную лечебную гимнастику для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в администрации Томской области.

В комплекс вошли общеукрепляющие и дыхательные упражнения.

По словам главврача врачебно-физкультурного диспансера Елены Пашковой, специальная регулярная гимнастика предотвратит развитие дыхательной недостаточности и будет способствовать восстановлению мышечного тонуса.

Уточняется, что дыхательная гимнастика рассчитана на людей после пневмонии — тех, кто был подключен к ИВЛ. Гимнастика для общего укрепления мышц будет полезна всем переболевшим COVID-19.

Упражнения записаны на видео и размещены на YouTube-канале «Область здоровья». Заниматься можно в домашних условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля в Томской области выявили 3608 носителей коронавируса.

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