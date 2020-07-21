Москва, , 14:26 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов требует наказать виновных в нарушениях на ЕГЭ по химии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

В стране нарастает возмущение ситуацией вокруг госэкзамена по химии. Вместо вариантов, рекомендованных школьникам для подготовки, они получили задачи олимпиадного уровня, отметил Миронов.

В Рособрнадзоре уверяют, что задания не вышли за рамки школьной программы, просто в этом году экзамен требовал глубокого понимания предмета, а не натасканных алгоритмов. В то время как эксперты и родители на фактах показывают совершенно обратное — в экзамен попали задания, которых не было в школьной программе.

«Если это так, то это должностное преступление, которое имеет серьезные социальные последствия, наносит прямой ущерб репутации власти, формирует протесты. Господа министры, вам мало Хабаровска? Вы хотите, чтобы люди на улицу вместе с детьми вышли еще и из-за несправедливых экзаменов? Вот именно такие вещи с детства заряжают нашу молодежь на презрение и ненависть к властям любых уровней!» — заявил Миронов.

Правительству РФ и Министерству просвещения необходимо провести тщательное расследование ситуации, полагает он.

«Все оспариваемые результаты ЕГЭ по химии должны быть пересмотрены в пользу участников экзаменов. Тот, кто допустил это преступление, должен быть наказан», — заявил Миронов.