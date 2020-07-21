Гагарин, Смоленская область, , 14:25 — REGNUM В Смоленской области планируют организовать свалку неподалёку от Москвы-реки. Об этом 21 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Илья Рейзер.

По его словам, одна из частных фирм планирует разместить полигон возле деревни Андроново в Гагаринском районе Смоленской области. При этом место хранения отходов может находиться, опасаются жители, всего в 400 метрах от Москвы-реки, хотя по нормативам это расстояние должно составлять не менее 1 километра.

«Возле Андроново находится карьер, который практически выработан. Образовавшиеся пустоты вполне могут быть заполнены бытовыми отходами, на что и рассчитывает предполагаемый организатор полигона, в ведении которого и находится данный карьер. Между тем вниз по течению — населенные пункты Московской области и собственно Москва. Возникает вопрос, неужели у организации и, главное, у муниципальных властей не нашлось иного, более безопасного с экологической точки зрения места для организации полигона твердых бытовых отходов? Местные жители, общественность категорически против строительства вредного объекта, но прислушается ли муниципальная и региональная власть к их голосам?» — спросил адвокат.

Он считает, что если в Подмосковье ещё есть шанс привлечь внимание федеральной власти к экологической проблеме, то в отдалённых регионах это сделать сложнее.

«На мой взгляд, проблема утилизации бытовых отходов в России стоит очень остро и одна из главных причин тому — не только и даже не столько слабость нормативно-правовой базы, данный вопрос регулирующей, сколько отсутствие должного контроля со стороны ответственных органов. Подобные объекты строятся с нарушением всех норм, запускаются в эксплуатацию, а местные власти игнорируют эти нарушения и не предпринимают никаких мер. Так быть не должно», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах по борьбе с несанкционированными свалками на территории России.