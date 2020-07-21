Нижний Новгород, , 14:21 — REGNUM Общественный совет, который будет наблюдать за благоустройством парка «Швейцария», создан в Нижнем Новгороде на базе организации базе «Эксперты 800», сообщает пресс-служба города.

В состав организации войдут около 10 представителей «архитектурного сообщества и общественных организаций, эксперты в сфере просвещения и инклюзии».

«Общественный совет поможет не только проконтролировать работы подрядчика на всех этапах благоустройства, но и привлечь авторитетное сообщество к обсуждению будущего развития парка», — обещает и.о. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В ходе масштабной и дорогостоящей реконструкции нижегородского парка «Швейцария» планируется посадить 1632 дерева, более 31 тысячи кустарников, установить фонтаны, парковые павильоны, детское спортивное оборудование. .

Справка:

Общественно-экспертный совет «Эксперты 800» создан для вовлечения жителей города в подготовку 800-летия Нижнего Новгорода. В организацию вошли специалисты, обладающие широким набором компетенций и глубокими знаниями в одном или нескольких функциональных направлениях подготовки города к празднованию. «Эксперты 800» — это 48 человек, 30 из которых предложены государственными и общественными структурами, а 18 избраны на портале голосованием.Читайте также: Нижегородцы требуют остановить благоустройство парка «Швейцария»