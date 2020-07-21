Канберра, , 14:22 — REGNUM После заражения коронавирусом сотрудника одной из тюрем в австралийском штате Виктория были закрыты на карантин все шесть исправительных учреждений. Об этом 21 июля сообщает телеканал ABC News.

Также указывается, что заразившийся SARS-CoV-2 сотрудник тюрьмы является работником исправительного центра Равенхолл в пригороде Мельбурна, являющемся самой большой тюрьмой штата Виктория.

Кроме этого, уточняется, что в результате этого были закрыты пять других тюрем штата — исправительный центр Хопкинса, тюрьма Барвон, тюрьма Ланги Кал Кал (Langi Kal Kal), находящаяся неподалеку от города Бофорт, исправительный центр Фулхэм и тюрьма Лоддон.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о продлении на территории Таиланда режима чрезвычайного положения (ЧП), связанного с пандемией коронавируса, намерено принять правительство страны.