Нур-Султан, , 14:11 — REGNUM Около 40 беременных женщин в Казахстане умерли от пневмонии после заражения коронавирусом. Об этом 21 июля заявила заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиният на брифинге.

Представители СМИ спросили замминистра о случаях от COVID-19 среди новорожденных и беременных женщин. Гиният сказала, что в республике нет данных о новорожденных, погибших после заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля в Казахстане выявили 73 468 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 376 человек, скончались 585 пациентов.

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