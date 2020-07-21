Ярославль, , 14:09 — REGNUM В Ярославле на проспекте Авиаторов 21 июля забор на разделительной полосе красили в дождь. Об этом сообщает ОНФ в Ярославской области.

Покраска заборов в Ярославле Тарас Сидорин

Покраску забора снял на видео активист ОНФ Тарас Сидорин. По его словам, он остановился и призвал рабочих не делать этого. Однако они отказались. Активисты ОНФ сообщили об этом факте в мэрию города.

Покраска заборов на городских улицах не раз вызывала критику общественности. Их перекрашивают каждый год, причем зачастую без очистки, прямо на ржавчину и старую краску. Общественники считают это бессмысленной тратой денег.

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