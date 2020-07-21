Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM В северную столицу доставили ковчег с мощами адмирала Фёдора Ушакова. Он прибыл самолетом Ил-76 из Санаксарского монастыря, расположенного в Мордовии.

Командующий Черноморским флотом в конце XVIII века, Ушаков был канонизирован Русской православной церковью в 2001 году.

В Петербурге ковчег встретил почетный караул, адмиралы и генералы ЗВО, Военно-морского флота, курсанты военных вузов и военные петербургского гарнизона, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Мощи отправят в Кронштадт, погрузят в катер, который обойдет корабли-участники Главного военно-морского парада. На борту катера также проведут молебен. Затем ковчег доставят в Морской Никольский собор в Кронштадте, где он останется до парада 26 июля.