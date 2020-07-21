Донецк, , 14:16 — REGNUM За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено семь новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба минздрава ДНР.

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 20 июля, выявлено 7 случаев (заражения коронавирусной инфекцией)», — говорится в сообщении и уточняется, что данное число входит один приехавший с Украины.

Также уточняется, что в настоящее время в республике общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1534.

Кроме этого, указывается, что в ДНР за этот же период от COVID-19 скончались три пациента и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 92.

При этом отмечается, что в настоящее время в республике от COVID-19 вылечились 710 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Латвии за минувшие сутки был выявлен один новый случай заражения коронавирусом.