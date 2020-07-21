Омск, 21 июля 2020, 14:06 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 июля в региональном минздраве.
Всего на сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 5607 человек. Выздоровели 3268 человек (+51 за сутки).
Скончались ещё два пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтверждённым диагнозом COVID-19 в регионе выросло до 54.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 20 июля скончался 43-летний врач Городской больницы №1, заразившийся коронавирусом.
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