Омск, , 14:06 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 июля в региональном минздраве.

Всего на сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 5607 человек. Выздоровели 3268 человек (+51 за сутки).

Скончались ещё два пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтверждённым диагнозом COVID-19 в регионе выросло до 54.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 20 июля скончался 43-летний врач Городской больницы №1, заразившийся коронавирусом.

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