Сочи, Краснодарский край, , 14:05 — REGNUM Формирование смерчей над Чёрным морем прогнозируется в районе Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города 21 июля.

«По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшие три часа и до конца суток 21 июля на участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Жителям и отдыхающим рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.

Как сообщало ИА, на 21 июля на территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение о непогоде, штормовое предупреждение действует на территории Краснодара, который уже накрыли сильные ливни.