Магас, , 14:05 — REGNUM В Ингушетии в 2020 году запланирована закупка медицинского оборудования для лечения пациентов с онкогогическими заболеваниями. В общей сложности будет приобретено 23 единицы медоборудования для онкодиспансера, сообщила глава минздрава Ингушетии Зарема Льянова.

Среди них, в том числе, магнитно-резонансный томограф, аппарат С-дуга, сканирующий микроскоп и бронхоскоп, видеодуоденоскоп, колоноскоп и другие. Помимо этого, компьютерной томограф и другая специальная техника будут закуплены для сосудистого центра и сосудистых отделений больниц, в том числе Сунженской центральной. Предусмотрены также средства для обновления медоборудования отделений, занимающихся лечением пациентов кардиологического и неврологического профиля.

Глава Ингушетии поручил минздраву подготовить специалистов для работы на новом оборудовании.

«…Подготовьте специалистов для работы с ними, иначе пользы от этих аппаратов жителям республики не будет. Все, что касается здоровья людей — самое важное направление. За оборудование лично ответят все ответственные руководители», — цитирует Махмуда-Али Калиматова его пресс-служба.