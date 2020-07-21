Сеул, , 14:04 — REGNUM Правительство Южной Кореи объявило 17 августа дополнительным выходным днём. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства управления персоналом страны.

В связи с этим, жители Южной Кореи смогут отдохнуть в течение трех дней с 15 августа, когда в стране отмечают День освобождения, по 17 августа.

Выступая на заседании правительства президент страны Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что трехдневный отдых позволит гражданам немного отвлечься и отдохнуть от борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, 14 августа объявлен «Днем без доставки». В этот день сотрудники логистических центров и сервисов доставки, работающие в период пандемии без выходных, смогут воспользоваться правом на отдых.

День освобождения — праздник, ежегодно отмечающийся в Северной и Южной Кореях 15 августа. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.