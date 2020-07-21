Ирвайн, США, , 13:51 — REGNUM Obsidian Entertainment намекает на скорый анонс сюжетного дополнения для игры The Outer Worlds. Об этом 21 июля сообщает «Мир Фантастики».

На официальном сайте игры появилось загадочное сообщение, опубликованное от лица компании Spacer's Choice. Вероятно, анонс первого дополнения состоится уже 23 июля 2020 года на презентации Microsoft.

Напомним, The Outer Worlds — это ролевой экшен от первого лица, разработанный американской компанией Obsidian Entertainment. Его релиз состоялся в октябре 2019 года.

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