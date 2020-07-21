Москва, , 13:49 — REGNUM Государственная дума во вторник, 21 июля, рассматривает в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ. Речь идет о введении режимов удаленной работы и комбинированной занятости, то есть совмещения выполнения трудовой функции удаленно и на рабочем месте.

Проработка совместно с Минтрудом России идеи комбинированной дистанционной работы, которая отражена в законопроекте, началась по инициативе ОНФ в августе прошлого года, и в условиях пандемии коронавирусной инфекции приобрела еще большую значимость.

В этой связи эксперты ОНФ в целом поддержали положения рассматриваемого законопроекта, отметив высокий уровень его проработки и актуальность. В частности, высоко оценили упрощение взаимодействия между работником и работодателем с отменой обязательного использования усовершенствованной квалифицированной электронной подписи. При этом экспертами был выделен ряд норм, которые предлагается уточнить ко второму чтению законопроекта.

«Законопроект предлагает внедрить два новых режима занятости, которые по сути можно объединить в один — комбинированной занятости. Таким образом, работодатель и работник смогут сами решать, как им взаимодействовать, какой график работы устанавливать. Все эти особенности можно прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору, а не устанавливать федеральным законом», — подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, регулировать комбинированную занятость вне действия чрезвычайных обстоятельств необходимо на основании соглашения между работником и работодателем, включая сроки и особые условия такой работы.

«Мы считаем целесообразным предусмотреть возможность установления в трудовом законодательстве бессрочного характера комбинированной дистанционной работы», — заявил Алексей Комиссаров.

Неурегулированным в законопроекте остается вопрос возможности вызова дистанционного работника в офис компании для решения необходимых вопросов. В этой связи предлагается дополнить законопроект пунктом о праве работодателя вызывать сотрудника в офис компании в случае необходимости. При этом если такая поездка потребует ее оформления в качестве командировки, то работодатель должен будет возместить затраты на проезд и предоставить работнику другие гарантии.

Вместе с тем, предлагается определить упрощенную процедуру перевода на удаленную работу приказом работодателя, установив случаи, когда получение согласия сотрудника не требуется, а его уведомление может происходить дистанционно.

«У дистанционных сотрудников тоже должна быть возможность ездить в командировки по направлению работодателя. Предлагаем закрепить это в статье 166 Трудового кодекса РФ, уточнив соответствующую формулировку с учетом особенностей дистанционной работы», — добавил Алексей Комиссаров.

Чтобы защитить работника от введения дискриминирующих оснований для увольнения, а также сохранения инструментов контроля за деятельностью работника, учитывая его удаленное местонахождение, эксперты ОНФ предлагают сформировать исчерпывающий перечень оснований для прекращения трудового договора дистанционных работников с закреплением их в статье 81 Трудового кодекса РФ.

Эти и другие предложения были направлены в адрес Государственной думы для рассмотрения и учета при подготовке законопроекта ко второму чтению.

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