Ставрополь, , 14:07 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего начальника производственного отдела управления сельского хозяйства администрации Предгорного района Ставрополья, обвиняемого во взяточничестве. Материалы переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, в апреле 2019 года обвиняемый получил от главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) Предгорного района взятку в размере 180 тыс. рублей. За эти деньги чиновник должен был внести это КФХ в список потенциальных получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере завели на бывшего замглавы администрации Нефтекумского городского округа края Виталия Черченко. Чиновник был задержан при получении от представителя стройфирмы 3 млн рублей за гарантированное принятие работ по реконструкции детского сада.