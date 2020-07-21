Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией сотрудников на карантин закрыт отдел центра занятости населения по Советскому району. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Так, было зарегистрировано два случая заболевания COVID-19. Сотрудники были отстранены от работы, проведена срочная дезинфекция помещений.

«В настоящий момент отдел центра занятости по Советскому району закрыт, работники отправлены на карантин. Полномочия по выполнению функций переданы в отдел по Октябрьскому району», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в середине июля на карантин было закрыто отделение гастроэнтерологии Ростовской областной клинической больницы №2.

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