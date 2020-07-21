Стокгольм, , 15:29 — REGNUM Несмотря на некоторую загруженность пляжей и других популярных мест отдыха в Швеции среди граждан, летние отпуска никак не отразились на эпидемиологической ситуации в стране и не привели к росту числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекции. Более того, распространение вируса на территории страны в последнее время замедлилось. Об этом 21 июля сообщил профессор Ян Альберт в эфире утренней программы Morgonstudion на SVT.

«Сейчас меньше людей заражаются инфекцией, значительно меньше», — отметил он.

В то же время Альберт не уверен, что могло способствовать снижению «эпидемиологической нагрузки» в Швеции.

«Трудно быть уверенным в том, почему все-таки распространение инфекции уменьшилось. Я думаю, что это сочетание мер по соблюдению социального дистанцирования, погоды и наличие некоторого иммунитета у населения», — добавил Альберт.