Белгород, , 13:38 — REGNUM Помощь в ликвидации задолженностей по кредитам и займам требуется 1993 жителям Белгородской области. Они учтены в специальном реестре. Об этом 21 июля сказал губернатор Евгений Савченко.

По словам главы региона, власти поддержат тех, кто нуждается в реальной помощи в погашении кредитов. При этом в каждом конкретном случае должно быть своё решение.

«Считаю абсолютно правильным и верным — поддерживать белгородцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Не в наших правилах оставлять земляков в беде. Жизненные ситуации, в результате которых люди столкнулись с трудностями, индивидуальные. Подход здесь не может быть стандартным. Необходимо детально рассматривать все обращения и подходить к решению каждого вопроса персонально», — написал губернатор.

Кроме того, убеждён Евгений Савченко, необходимо проводить работу с заёмщиками и после погашения кредитов, чтобы они снова не оказались в долговой яме.