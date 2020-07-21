Белгород, 21 июля 2020, 13:38 — REGNUM Помощь в ликвидации задолженностей по кредитам и займам требуется 1993 жителям Белгородской области. Они учтены в специальном реестре. Об этом 21 июля сказал губернатор Евгений Савченко.
По словам главы региона, власти поддержат тех, кто нуждается в реальной помощи в погашении кредитов. При этом в каждом конкретном случае должно быть своё решение.
Кроме того, убеждён Евгений Савченко, необходимо проводить работу с заёмщиками и после погашения кредитов, чтобы они снова не оказались в долговой яме.