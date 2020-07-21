Бангкок, , 13:41 — REGNUM Решение о продлении на территории Таиланда режима чрезвычайного положения (ЧП), связанного с пандемией коронавируса, намерено принять правительство страны. Об этом 21 июля сообщил журналистам премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча по окончании правительственного заседания.

«Приходится признать необходимость продления режима ЧП на срок с 1 по 31 августа», — сказал он, отметив, что ни у кого не должно быть сомнений или противоречий по поводу того, зачем принимается такое решение.

Также Чан-Оча сообщил, что перестановки в правительстве страны будут проведены в ближайшее время и подчеркнул, что у него нет никаких политических противоречий с покинувшими в последние четыре дня членами правительства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент в Таиланде в общей сложности выявлено свыше 3,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 при 58 умерших от COVID-19 и боле чем 3,1 вылечившихся от нового заболевания.