Ханты-Мансийск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Югра с 22 июля переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции, действующие в регионе. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 21 июля на заседании регионального штаба по COVID-19.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции 21 июля составляет 0,93. Показатель охвата тестированием населения соответствует третьему этапу, как и наличие коечного фонда.
напомним, Ханты-Мансийский округ на сегодня является единственным регионом России, где действуют жёсткие санитарные ограничения в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.