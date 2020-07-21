Ханты-Мансийск, , 13:28 — REGNUM Югра с 22 июля переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции, действующие в регионе. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 21 июля на заседании регионального штаба по COVID-19.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции 21 июля составляет 0,93. Показатель охвата тестированием населения соответствует третьему этапу, как и наличие коечного фонда.

«Учитывая названные выше данные, методические рекомендации Роспотребнадзора, прошу аппарат губернатора подготовить проект решения о переходе с 22 июля к первому этапу снятия ограничительных мероприятий», — заявила глава Югры.

напомним, Ханты-Мансийский округ на сегодня является единственным регионом России, где действуют жёсткие санитарные ограничения в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.