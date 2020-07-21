Москва, , 13:34 — REGNUM Снижение суточного прироста выявленных случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в тех российских регионах, где ранее наблюдался подъем заболеваемости. Такое сообщение заместителя директора по клинической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Антонины Плоскиревой опубликовано 21 июля порталом стопкоронавирус. рф.

Так, в конце июня и начале июля число регистрируемых за сутки больных росло в Алтайском крае, Иркутской, Курганской, Омской, Самарской, Сахалинской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Удмуртии.

«Однако в настоящее время в данных субъектах отмечается снижение ежедневно регистрируемого числа больных», — сказала Плоскирева.

Устойчивое снижение числа пациентов наблюдается в Москве благодаря требованию носить маски и поэтапному снятию ограничений, добавила она.