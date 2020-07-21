Кострома, , 13:28 — REGNUM Ситуация с загрязнением реки в посёлке Красном-на-Волге Костромской области не несет угрозы качеству питьевой воды местных жителей. Об этом со ссылкой на официальный ответ Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Красносельского муниципального района

Напомним, в октябре 2019-го и в 2020 году надзорные органы провели проверку проб воды из стоков крупного ювелирного предприятия Sokolov. Эксперты пришли к выводу, что в сбросах завода в ручей Безымянный и далее реку Дмиха выявлены «значительные превышения загрязняющих веществ».

«Безусловно, ущерб экологии нанесен. Однако, ручей Безымянный и река Дмиха не являются источниками централизованного питьевого водоснабжения. В настоящее время угроза качеству питьевой воды жителям не установлена. Вместе с тем, никто не может ручаться за людей, черпающих загрязненную воду для полива огородов», — пояснили ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре.

Жаловаться на неестественный цвет воды в ручье в надзорные органы местные жители начали ещё в 2019 году. Однако, проблема предприятием Sokolov не решена до сих пор. Добиваться устранения экологических нарушений природоохранная прокуратура намерена в суде.

Sokolov является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России. На заводе, расположенном в поселке Красное-на-Волге в Костромской области, трудится более 4 тысяч работников. Производственный комплекс занимает площадь свыше 35 000 квадратных метров. Украшения, выпускаемые на предприятии, продаются во многих странах мира.

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