Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM В Свердловской области за 20 июля обнаружено ещё 227 носителей коронавируса. Об этом 21 июля сообщает среднеуральский оперштаб.

Среди них 129 находятся в Екатеринбурге. Также коронавирус подтверждён ещё в 26 территориях региона, среди которых Асбест, Берёзовский, Первоуральск, Нижний Тагил, Серов и другие.

С начала пандемии на Среднем Урале подтверждено 18 250 случаев заражения коронавирусом. Сейчас состояние 184 больных COVID-19 оценивается как тяжёлое. 155 находятся в реанимациях, в том числе 70 подключены к аппаратам ИВЛ.