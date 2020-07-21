Бишкек, , 13:04 — REGNUM В регионах Киргизии обостряется эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, заявил 21 июля премьер-министр республики Кубатбек Боронов на брифинге.

По его словам, по всей стране открыто 848 дневных и ночных стационаров. Боронов отметила, что за минувшие сутки в стационары обратились 8 902 человека. Вместе с тем ситуация в Бишкеке стабилизируется.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля в Киргизии выявили 28 251 случай заражения коронавирусом, в том числе 13 696 — в Бишкеке. Выздоровели 14 776 человек, скончались — 1079.

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