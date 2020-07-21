Йошкар-Ола, , 13:03 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 июля выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений составило 3548 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 2976 жителей республики, таким образом более 83,87% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. 31 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки летальных случаев зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 21 июля выявили 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 93 998 случаев.