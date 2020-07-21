Нижние Серги, Свердловская область, , 13:01 — REGNUM В Свердловской области прокуратура ведёт проверку по факту наводнения в городе Нижние Серги. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ЧП случилось в результате выхода реки Заставка, впадающей в реку Серга, из берегов. Подтопило 63 частных дома, в которых живут 189 человек (из них 20 детей). Также оказались подтопленными четыре административных здания. Два частных дома разрушило, ещё один — частично. Снесло один мост и два частично повредило.

17 многоквартирных домов и 2083 частных остались без электричества. По факту ЧП идёт проверка. Предстоит установить, в частности, насколько своевременно население было предупреждено о сложных погодных явлениях. А прокурор Нижнесергинского района Сергей Симонов также контролирует организацию работы мэрии по оказанию пострадавшим первой помощи. В районной прокуратуре открыта временная приёмная, в которую граждане могут обратиться по всем возникшим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло 20 июля. В городе введён режим ЧС. На место ЧП по поручению Владимира Путина вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.

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