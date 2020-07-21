Кострома, , 13:00 — REGNUM Преподаватели Костромского областного музыкального колледжа возмущены планами администрации региона отремонтировать за 23,2 млн рублей здание для чиновников, а не для детей и музыкантов — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Костромской музыкальный колледж Наталья Диева © ИА REGNUM

Здание колледжа, в котором учат музыкантов, не может дождаться качественного ремонта несколько десятков лет. В 2018 году дом на улице Симановского в Костроме обследовала комиссия. Специалисты пришли к выводу, что обучение детей в исторической постройке с обветшавшими перекрытиями, кровлей, фасадом и цоколем небезопасно. В то же время здание на улице Советской в Костроме, куда недавно «переселилась» часть чиновников областной администрации, власти планируют привести в порядок к ноябрю 2020 года, потратив на это более 23 млн рублей.

«Преподаватели и студенты колледжа и все, кто неравнодушен к нашей судьбе! Обратите внимание на эту новость. Дело в том, что более года назад, когда начиналась вся история со зданием муз. колледжа, в письме нашего коллектива, в списке зданий, в которых мы временно (пока идёт ремонт на Симановского) могли бы разместиться было и это, рядом с филармонией. Но чиновники нам тогда сказали, что это здание ещё хуже нашего, находится в аварийном состоянии. Вот так! Есть над чем поразмышлять», — написала на личной странице ВКонтакте преподаватель колледжа Любовь Маланова.

Напомним, для продолжения занятий коллективу музыкального колледжа было предложено разместиться в здании машиностроительного техникума, расположенном на значительном удалении от центра Костромы. Но предлагаемые помещения не приспособлены для нужд музыкантов и также требуют финансовых вложений.

Не довольные действиями властей преподаватели и студенты музыкального колледжа утроили серию одиночных пикетов, говоря о недопустимости переезда колледжа на «окраину города». Авторы протеста попросили организовать поэтапный ремонт здания на Симановского или подобрать для переезда более доступное помещение в центральной части города. В качестве варианта называлось просторное здание бывшего губернского земства на Советской, 52. Однако, в этом им было отказано. По информации портала KOSTROMA. TODAY, вопрос с переездом и ремонтом музыкального колледжа «поставили на паузу».

Костромской музыкальный колледж (ранее — Костромской музыкально училище) с момента основания в 1957 году находится в одном из известных зданий Костромы — доходных палатах купцов Третьяковых. Преподавание ведется по 5 специальностям.

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