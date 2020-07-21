Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM В незаконно построенном коттедже саентологов в поселке Старо-Паново Красносельского района Санкт-Петербурга, в рамках возбужденного в 2017 году уголовного дела о крупном мошенничестве, идут обыски. Об этом 21 июля сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело было было возбуждено в июне 2017 года по факту хищения средств участников долевого строительства.

«По предварительным данным, обманутыми оказались свыше 400 человек, а общая сумма похищенных денег — около 800 млн рублей», — сказал источник.

Многоквартирный коттедж площадью 1,2 тыс. кв. метров, в который пришли силовики, построен незаконно. Жители коттеджа не имеют регистрации и, по версии следствия, состоят в «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» — «в их квартирах обнаружена экстремистская литература по саентологии», рассказал собеседник агентства.

Как сообщало ранееИА REGNUM, группе так называемых сайентологов — последователей религиозно-философского учения Рона Хаббарда — инкриминируется сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ, среди которых незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 171), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (статья 282) и участие в экстремистском сообществе (статья 282.1).

6 июня 2017 года сотрудники петербургского управления ФСБ провели обыски в помещениях «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» и обнаружили доказательства, подтверждающие преступный характер деятельности этой религиозной группы, в том числе — совершение ими преступлений на почве экстремизма.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» извлекла незаконный доход в размере более 276 млн рублей.

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