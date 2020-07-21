Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Чуть более недели назад правительство Дании сняло ограничения на въезд в страну для граждан Швеции. Возможность посещать Данию была предоставлена не всем шведам, а только тем, у кого есть прописка в определенных регионах страны. Однако даже они не очень торопятся с поездкой в Данию. О этом 21 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Право на посещение Дании получили жители таких регионов Швеции, как Сконе, Блекинге и Крунуберга. Однако пока кажется, что лишь немногие из них едут в соседнюю страну.

Движение по Эресуннскому мосту, соединяющему Данию со Швеций, в настоящее время примерно на 45% ниже, чем год назад, а большинство людей, которые пересекают границу, являются гражданами Дании. Железнодорожным полотном по мосту через пролив Эресунн также в основном пользуются датчане, направляющиеся в сторону Швеции.