Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Петербуржцы не могут сами по себе согласовать остекление своего балкона. Об этом после множества жалоб депутатов и оштрафованных жителей сообщили в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет по градостроительству и архитектуре отмечает, что получает «неоднократные обращения собственников» квартир по поводу остекленных балконов, которые оказались вне закона с 2020 года.

Новые правила благоустройства гласят, что вид балконов должен «иметь единый характер и соответствовать фасадным решениям и композиционным приемам здания». Это возможно, только если разработать проекта благоустройства для всего фасада, убеждены в Смольном.

Подать заявку на комплексное изменение проекта может только управляющая компания. «Согласование остекления балкона в индивидуальном порядке одним из собственников жилого помещения в многоквартирном доме невозможно», — заявили в КГА.

Комитет денег за эти услуги не берет, уточнили чиновники.

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