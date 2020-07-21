Москва, , 12:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву вылететь в Свердловскую область в связи с паводком. Об этом 21 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин выслушал доклад главы МЧС о ситуации с затоплением города Нижние Серги, где введен режим чрезвычайной ситуации. «По поручению главы государства министр вылетает на место», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в городе Нижние Серги Свердловской области произошло наводнение из-за сильного ливня. В настоящее время идут аварийно-восстановительные работы.