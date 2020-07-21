Мадрид, , 12:55 — REGNUM На территории Испании за месяц, который прошел после отмены карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом, было выявлено как минимум 18 564 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 июля сообщает агентство EFE.

По данным источника, в течение данного периода количество заразившихся, выявляемых еженедельно, возросло почти на 400% в сравнении с этим показателем, который был в стране до отмены введенных из-за коронавируса мер карантинной безопасности.

Также указывается, что с 21 июня текущего года в стране от COVID-19 скончались 99 пациентов и ещё 1,1 тыс. человек были госпитализированы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 с Испании на сегодняшний день составляет около 265 тысяч при свыше 28,4 тыс. умерших от нового заболевания. При этом действие связанного с пандемией коронавируса в стране карантинного режима безопасности было завершено 21 июня.