Уфа, , 12:51 — REGNUM Град, грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории региона ожидается ухудшение погоды.

Так, 22 июля местами в Башкирии ожидается при грозах шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Кроме этого сотрудники МЧС предупреждают о возможных ливнях и граде.

При этом спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности. При сильном ветре нужно ограничить выход на улицу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Поволжье после жары пришли ливни, грозы и порывистый ветер