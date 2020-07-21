Куала-Лумпур, , 12:47 — REGNUM Индонезийская школа в Куала-Лумпуре после нескольких месяцев возобновила свою деятельность, сообщает Antara.

Школа была открыта атташе по образованию и культуре посольства Индонезии в Куала-Лумпуре Мохамадом Фаридом Маруфом.

Директор школы в Куала-Лумпуре отметил, что специальное приложение было создано для того, чтобы облегчить учителям процесс преподавания и обучения в эпоху пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 89 869 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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