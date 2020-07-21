Бишкек, 21 июля 2020, 12:46 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом поручил чиновникам ускорить работу по установке в медицинских учреждениях централизованной системы подачи жидкого кислорода.
«Особое внимание необходимо уделить установке централизованной системы подачи жидкого кислорода в реанимационных блоках медицинских учреждений», — подчеркнул глава правительства.
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Также для повсеместного снабжения больниц непрерывным поступлением кислорода Боронов поручил рассмотреть возможность расширения производственных мощностей Майлуу-Сууйского лампового завода для увеличения объема выработки жидкого кислорода.
Помимо этого премьер-министр распорядился об усилении работы по установке альтернативных источников электроэнергии — генераторов в реанимационных блоках медицинских учреждений.
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