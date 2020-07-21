Тбилиси, , 12:46 — REGNUM Источник заражения коронавирусом двух из 10 новых выявленных пациентов не известен, и в настоящее время эпидемиологи изучают контакты этих лиц и пытаются выяснить пути их заражения. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее же информации, 5 из 10 новых случаев зафиксированы среди лиц, контактировавших с ранее зараженными коронавирусом пациентами. 3 случая отнесены к категории импортированных из-за рубежа, в том числе 1 — водитель трайлера, а еще 2 случая установлены в карантинном пространстве, куда помещают прибывающих из-за границы граждан.

По оценке Марины Эзугбая, 10−11 случаев коронавируса за сутки катастрофическим показателем для Грузии не являются и к ухудшению нынешней эпидситуации в стране не приведут.

В то же время она призвала граждан строго соблюдать все рекомендации минздрава и эпидемиологов, чтобы ситуация с распространением вируса в стране не вышла из-под контроля.

На 21 июля в Грузии фиксируется 1049 подтвержденных случаев коронавируса, 903 излечившихся и 16 скончавшихся.