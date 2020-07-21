Нижний Новгород, , 12:44 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 21 июля выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений составило 22 010 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

До настоящего момента в области выписаны 16 299 человек, то есть более 74,05% от общего числа носителей коронавируса в Нижегородской области уже выписаны.

По данным общероссийского оперативного штаба, 346 нижегородцев скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли шесть жителей области. Отметим, пресс-служба правительства региона данные о новых летальных случаях не публикует в течение как минимум двух последних недель.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне число новых заражений коронавирусом в области составило 191 случай. Таким образом, вторые сутки подряд в Нижегородской области число новых носителей коронавируса не превышает двухсот человек.