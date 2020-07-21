Черкесск, , 12:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стартовал туристический сезон на курорте «Архыз». Летний сезон начался с запозданием из-за коронавируса, не завершился в срок и зимний сезон катания. Однако руководство туркомплекса рассчитывает, что недостатка в туристах не будет.

Для них на «Архызе» приготовили новые маршруты, разработанные в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а в гостиницах и предприятиях общественного питания, а также на канатных дорогах предусмотрены санитарные меры предосторожности.

Так, в местах массового пребывания гостей действуют масочный режим и меры социального дистанцирования. В кабинках подъемников можно проехать только двум человекам одновременно.

В целях привлечения туристов разработаны маршруты пеших походов, в том числе переход из Архыза в Красную Поляну через перевал, рассчитанный на восемь дней.