Абакан, , 12:43 — REGNUM Ещё три случая смерти пациентов с COVID-19 официально подтверждены в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 21 июля в правительстве республики.

Умерли двое мужчин и женщина из Черногорска и Абакана. Возраст пациентов: 55 лет, 65 лет, 92 года. Все они имели тяжёлые сопутствующие заболевания.

За весь период в Хакасии скончались 29 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе по состоянию на 21 июля зафиксировано 2649 случаев заражения коронавирусом.

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