Москва, 21 июля 2020, 12:42 — REGNUM Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги Свердловской области, чтобы на месте контролировать устранение последствий наводнения. Такое поручение ему дал президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Перед этим глава государства заслушал доклад министра о ситуации в городе.
На сегодняшний день вода ушла от подтопленных домов. Идут восстановительные работы. Предстоит восстанавливать мосты, линии электропередачи и дома.
Как сообщало ИА REGNUM, наводнение обрушилось на уральский город 20 июля. Причиной стал ливень. В Нижних Сергах объявлен режим ЧС.
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