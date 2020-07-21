История вопроса

Наводнение – значительное затопление территории суши в результате подъёма уровня воды в водоёмах, наносящее ущерб экономике, населённым пунктам или природной среде.

Наводнения бывают периодическим, такими, как половодье, вызываемое обычно таянием снегов весной, или паводок – кратковременный подъём воды в результате сильных дождей или таяния снегов при оттепели.

Наводнение также может быть вызвано ледовым затором на реке или ветровым нагоном воды с водоёма большой площади. В некоторых случаях наводнения происходят из-за прорыва искусственных плотин или наоборот, появления естественных плотин на реках в результате землетрясений, оползней и т.п. Отдельной причиной наводнений бывают волны-цунами.

Наводнения классифицируются по степени материального ущерба и площади затопленных территорий. Как правило, особо опасные и катастрофические наводнения с человеческими жертвами и значительным материальным ущербом происходят гораздо реже, чем просто «высокие» наводнения со значительным подъёмом воды и «низкие», наносящие незначительный ущерб.

Для борьбы с наводнениями применяются такие методы, как создание искусственных водохранилищ, способных принять большие объёмы воды при наводнении, или строительство дамб. Для снятия заторов на реках применяются взрывчатые вещества.

Поскольку борьба с наводнениями не всегда возможна, главным методом снижения ущерба от наводнений является своевременное предупреждение о наводнениях и, при необходимости, заблаговременная эвакуация людей и имущества.

