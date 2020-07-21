Варшава, , 12:44 — REGNUM На территории Польши за последние сутки было выявлено 399 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июля сообщает польский минздрав.

Уточняется, что ввиду этого общее число выявленных и подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране стало составлять 40 782.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались девять человек и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1636.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в Польше 30 711 пациентов вылечились от нового заболевания. При этом отмечается, что в данный момент в стране с COVID-19 госпитализировано 1607 человек, 73 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа на территории Литвы было выявлено два новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.