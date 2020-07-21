Тверь, , 12:34 — REGNUM 144 км газопроводов запланировано построить на территории Тверской области в 2020 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, исполнение программы газификации региона в первом полугодии 2020 года обсуждалось 21 июля на заседании облправительства под председательством губернатора Игоря Рудени. Губернатор отметил необходимость актуализировать схему газификации Тверской области в соответствии с поручением президента Владимира Путина об ускорении процесса газификации регионов.

«Важно, чтобы она носила комплексный характер. Мы уже поменяли философию процесса. Помимо домовладений активно газифицируем предприятия, инвестиционные площадки, социальные объекты — они лежат в основе газификации региона. В этом году планируем построить более 140 км газопроводов. Наша задача — существенно увеличить темпы газификации не только жилого фонда, но и сформировать необходимые условия для развития новых инвестиционных проектов в Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что в последние годы темпы газификации планомерно росли: в 2016 году уровень газификации составлял 62%, в 2019 году — 64,4%, на 1 января 2020 года — 66,1%. По итогам 2020 года показатель должен составить 67,5%.

Всего в 2020 году газ планируется провести в 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домовладений. В регионе приступят к газификации шести муниципальных образований, где газа не было, подведены сети для реализации девяти инвестиционных проектов. В приоритете — газификация северо-восточных и юго-западных территорий региона, что позволит существенно повысить их инвестиционную привлекательность, обеспечить развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни граждан.

Отметим, что газификация Тверской области ведётся по нескольким направлениям: программа ООО «Газпром межрегионгаз», газификация объектов муниципальной и государственной собственности, строительство сетей по программе «Сельское хозяйство Тверской области» и газификация за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа.

На 2020 год совместно с Газпромом предусмотрены работы по проектированию и строительству межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей в Калязинском, Старицком районах, Осташковском городском округе, поселке Жарковский, ветки до Красного Холма, от Красного Холма до Молоково. Разработана проектная документация на создание распределительных газопроводов в Красном Холме, посёлках Жарковский и Молоково. Строительство веток планируется начать в 2021 году. Полностью завершено строительство газовых сетей в деревнях Слободка и Захеево Калининского района. В высокой степени готовности находятся разводящие газовые сети в Фирово (85%), д. Башарино Кимрского района (73%). Продолжаются работы на газопроводах в Рамешковском и Лихославльском районах.

Ключевым для Тверской области является газопровод Ржев-Нелидово, который планируется продлить до Андреаполя. В 2020 году завершатся проектно-изыскательские работы для строительства объекта общей протяженностью 94 км, строительство начнётся в 2021 году.