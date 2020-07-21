Москва, , 12:34 — REGNUM Участники строительства автомагистрали, которая связала Москву с Санкт-Петербургом, награждены почётными грамотами. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 21 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Читайте также: Путин открыл трассу М11, соединившую Москву и Петербург

Всего глава государства поощрил почти три десятка сотрудников различных госкомпаний, в их числе «Росавтодор», «Мостотрест», «Ленстрой».

Грамоты вручены «за большой вклад в реализацию проекта строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург и многолетнюю добросовестную работу».

Ещё свыше 30 сотрудникам строительных организаций, принимавших участие в реализации проекта, объявлена благодарность.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, состоялась 27 ноября 2019 года. Участие в ней принял президент России Владимир Путин.

Добавим, что платная трасса М-11 стала самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в истории современной России. Она проходит по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и имеет протяженность 669 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа стоимость проезда по трассе М11 для автомобилей