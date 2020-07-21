Ташкент, , 12:33 — REGNUM Приостановить вывоз граждан Узбекистана из-за рубежа призвал лидер политической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик призвал изучить опыт Израиля в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что въезжающие граждане приносят с собой новый тип коронавируса.

Вместе с тем Кадыров призвал организовать материальную поддержку тех граждан, которые остались за рубежом. «В первую очередь, это будет полезно для его родственников и для Узбекистана», — сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля в Узбекистане выявили 17 590 случаев заражения инфекции, выздоровели 9463 человека, скончались 92 пациента.

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