Самара, , 12:32 — REGNUM Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 72-летний мужчина и 54-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего по области умерли 76 пациентов с СOVID-19. При этом показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 2,38 (в России — 8,62). А коэффициент летальности в регионе — 1,18 (в России — 1,61).

Отмечается, что за сутки было выявлено 57 случаев заражения коронавирусом. А всего по области выявили 6437 фактов заражения этой инфекцией, причем справились с ней 4061 человек. На учете у врачей находятся 264 человек.

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